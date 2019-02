Jihaddeskundige Montasser te gast in Sint-Jozefinstituut Marc Ceulemans

22 februari 2019

Gisteren was Montasser AlDe’emeh een Belgisch-Palestijns onderzoeker, jihaddeskundige, islamoloog, arabist, radicaliseringsexpert en ex-burgerspion te gast in het Sint-Jozefinstituut. Hij gaf er een hele dag in blokken van 2 lesuren een boeiend betoog aan de leerlingen van het vijfde middelbaar.

“De lezing past bij uitbreiding in het kader van onze multireligieuze uitstappen naar Antwerpen en ook in een breder actueel kader rond deradicalisering en dergelijke meer. Vakoverschrijdend voor godsdienst, aardrijkskunde en geschiedenis”, zegt godsdienstleraar Ivan Dockx.

Naast actuele situaties kwamen ook ethische kwesties aan bod zoals de doodstraf en de argumenten voor en tegen. Ook het artikel dat Montasser onlangs schreef voor Humo waarbij hij de man interviewde van de jonge Belgische vrouw die overleed na de aanslag van IS in New York. De thema’s straf, vergeving, wraak werden allemaal uitvoerig besproken.

“Montasser pleitte ook sterk tegen vooroordelen en zette de universele rechten van de mens centraal. Ook vertelde hij over zijn boeken en zijn doctoraatsonderzoek ter plaatse in het IS-gebied. Ook op het begrip kalifaat werd dieper in gegaan en de kaart werd onder de loep genomen. Zo leerden de leerlingen de grote Arabische wereld kennen die na WOI uit elkaar spatte in verschillende gebieden onder Franse, Engelse of Italiaans bestuur”, getuigen de godsdienstleerkrachten Philippe Genin en Ivan Dockx die Montasser hadden uitgenodigd.