Jeugd vraagt meer groen in gemeente Marc Ceulemans

12 maart 2019

12u00 0

Het afgelopen jaar voerde de vrijetijdsdienst een onderzoek uit bij de kinderen van het 2de leerjaar tot en met het 2e middelbaar. De bedoeling was te weten te komen hoe de jongeren kijken naar hun buurt, omgeving en gemeente. Het belevingsonderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van VVJ/Bataljong.

De uitslag van het onderzoek wees uit dat er te weinig speelruimte is, het te druk is tijdens de spitsmomenten, zeker voor en na het school. Daarnaast werd er op gewezen dat de fietsinfrastructuur die onveilig is, er meer nood aan groen in de gemeente en er in het centrum een ontmoetingscentrum voor de jeugd ontbreekt.

Aan de signalen die uit het onderzoek kwamen, heeft de Vrijetijdsdienst acties gekoppeld. Die actiepunten werden voorgelegd aan het schepencollege ter inspiratie voor het opstellen van hun meerjarenplanning