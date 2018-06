Jeugd kan tijdens verlof genieten van nieuwe skatepiste 09 juni 2018

Als de werken verlopen zoals gepland, zal de jeugd tijdens de zomervakantie op een gloednieuw skateterrein kunstjes kunnen demonstreren. De skatepiste bevindt zich achter de voetbalterreinen van K. Kontich FC.





"Het plan werd volledig uitgetekend in overleg met Kontichse skaters, die nu al staan te popelen om het nieuwe skatepark uit te testen. Er waren twee overlegrondes nodig met de skatersgroep, de ontwerper en de gemeente, om tot een definitief plan te komen. Zelfs tijdens de werken worden de skaters nog betrokken opdat alles naar hun wens verloopt. Ik ben verheugd dat de werken vlot verlopen", zegt Willem Wevers (N-VA), schepen van Jeugd.





Het skatepark werd in beton gegoten zonder losse toestellen. Dat maakt het skaten aangenamer en er is minder onderhoud voor de piste. Maar de gepolierde beton is wel een stuk duurder.





Het nieuwe terrein is 47 meter lang en heeft een breedte van 16 meter. De kostprijs bedraagt 80.000 euro. (CML)