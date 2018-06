Innovatieprijs voor methode van 50 jaar oud PROFESSOR KRIJGT ERKENNING VOOR BAANBREKEND WERK IN OOGHEELKUNDE MARC CEULEMANS

07 juni 2018

02u48 0 Kontich Professor-straboloog Marc Gobin (87) heeft onlangs de verassing van zijn leven gekregen. De Zwitserse Academie reikte de professor de Innovation Prize 2018 uit voor een techniek die hij decennia geleden ontwikkelde om scheelziende mensen te opereren.

Straboloog (een oogarts gespecialiseerd in scheelzien, red.) Marc Gobin (87) kan terugblikken op een rijkgevulde professionele carrière die hem tal van onderscheidingen en ere-titels opleverde. De mooiste erkenning uit zijn loopbaan heeft hij echter maar zeer recent mogen ontvangen: de Zwitserse Academie voor Oftalmologie reikte hem vorige maand immers de prestigieuze Innovation Price 2018 uit. Een bijzondere award voor een professor op rust, denkt u misschien? Het verhaal achter de prijs is dan ook allesbehalve doordeweeks. Gobins interesse in oogziekten kwam voort uit een persoonlijk engagement: in 1956 vertrok de arts naar Congo, waar hij drie jaar lang zijn 'burgerplicht' zou vervullen in de Beglische kolonie. Ook zijn vrouw vergezelde hem, en beviel er van drie dochters. "Na enkele jaren stelde ik echter vast dat de drieling scheel begon te zien en werd mijn interesse voor oogziekten gewekt." Gobin ving niet veel later aan met nieuwe studies in de strabologie.





Met naald achter ogen

Het zou aan de Universiteit van Leiden zijn dat Gobin uiteindelijk in contact kwam met professor M. Colenbrander. Colenbrander geloofde in het immense potentieel van Gobin en steunde hem bij de ontwikkeling van een nieuwe en baanbrekende operatietechniek, nu bijna 50 jaar geleden. Die techniek bestond erin om met een naald achter de ogen te gaan om de ogen verticaal recht te zetten.





"Marc is een genie", zegt boezemvriend Ivo Pauwels. "In Leiden heeft hij duizenden scheelziende patiënten geholpen, al was zijn operatietechniek toen ook wel controversieel." Gobin pende zijn baanbrekende bevindingen neer in een lijvig boek, maar vreemd genoeg raakte zijn techniek nooit bekend bij het grote publiek. Tot nu. Het was een opmerkzame oud-leerling van Gobin die bijna tien jaar geleden ontdekte dat de ingreep die de Zwitserse professor Daniel Mojon uitvoerde, wel heel erg leek op de baanbrekende operatietechniek van zijn leermeester Marc Gobin decennia geleden. Acht jaar lang ging de Zwitserse instelling vervolgens op zoek naar de straboloog. Een zoektocht die niet van een leien dakje liep: de Vlaamse professor geniet immers al enkele jaren van zijn pensioen. Geen mens van de Zwitserse academie slaagde erin zijn adres te vinden. Tot een medewerker op een klein krantenartikel stootte over een bijzondere roos in de tuin van de professor, gedoopt 'Marc Gobin' en gecultiveerd door Ivo Pauwels. De speurneuzen kwamen zo stapje per stapje op het spoor van de oogheelkundige pionier en konden vorige maand in Luzern eindelijk het prestigieuze ereteken overhandigen aan de hardwerkende professor.