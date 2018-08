Infovergadering over wegenwerken 30 augustus 2018

In het vooruitzicht van wegenwerken organiseert het gemeentebestuur op 4 september om 20 uur een infovergadering in zaal Het Halfdiep. De werkzaamheden starten op 17 september en worden uitgevoerd door aannemer Viabuild. In de Ooststatiestraat tussen de Hofstraat en de Varkensmarkt worden de voetpaden heraangelegd en er komt een toplaag in asfalt op de rijweg. Ook het kruispunt van de Ooststatiestraat met de Hofstraat wordt aangepakt. Het einde van de wegeniswerken is op 21 december, afhankelijk van de weersomstandigheden. (CML)