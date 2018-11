Infovergadering over bouwproject Jordaensstraat Marc Ceulemans

14 november 2018

Het gemeentebestuur organiseert op dinsdag 20 november om 20 uur in de feestzaal van de A-HA!-school een infoavond. Het schepencollege verwacht een omgevingsaanvraag voor de bouw van verschillende eengezinswoningen en één meer gezinswoning. Na de indiening van de officiële aanvraag zal er een openbaar onderzoek ingesteld worden, dat je kan raadplegen via www.kontich.be/openbaaronderzoek. Op de infoavond kan je terecht met al je praktische vragen over het bouwproject. Je kan de feestzaal van de school bereiken via de ingang van de Nieuwstraat.