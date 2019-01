Infovergadering over bouw woon- en zorgcentrum in Waarloos Marc Ceulemans

03 januari 2019

17u31 0

Het gemeentebestuur organiseert op maandag 7 januari om 20 uur een infovergadering in zaal Berkenhof in Waarloos.

De VZW Compostella zal er de plannen toelichten over de bouw van een woon- en zorgcentrum op het terrein in de Beekboshoekstraat in Waarloos.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er op verschillende niveaus bezwaren ingediend.

Nadat alle juridische middelen werden uitgeput, kreeg de vzw Compostella alsnog een vergunning om met de bouwwerken te starten.

Op 10 december werd er trouwens met de voorbereidende werken begonnen.

De bouwheer was niet eerder beschikbaar om vroeger de plannen toe te lichten.

Om iedereen de kans te geven om deze infoavond bij te wonen, besliste het gemeentebestuur om de infovergadering na het kerstverlof te plannen. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.