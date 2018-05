Infoavond over nieuwe regels rijbewijs 04 mei 2018

De CD&V-afdelingen van Kontich, Waarloos, Rumst, Reet, Terhagen en kartelpartner 3D uit Rumst organiseren op dinsdag 8 mei om 20 uur een infoavond over de nieuwe regels voor het behalen van een rijbewijs.





Gastspreker is Herman Willemse, rijinstructeur en lid van de werkgroep rijopleiding. Het afgelopen jaar zijn de regels om een rijbewijs te behalen ingrijpend veranderd. Ook voor de leerlingen en begeleiders die een rijbewijs trachten te behalen met vrije begeleiders.





Op het einde van de infosessie wordt de nodige tijd voorzien om vragen te stellen. De infoavond vindt plaats in zaal Berkenhof in de Ferdinand Maesstraat in Waarloos. (CML)