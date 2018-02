Infoavond over het nieuwe erfrecht 05 februari 2018

Op uitnodiging van de afdeling CD&V Kontich - Waarloos komt volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten het vernieuwde erfrecht toelichten.





De info-avond vindt plaats op woensdag 7 februari om 20 uur in het Berkenhof van Waarloos. Het parlement keurde een nieuwe wet goed waardoor het erfrecht fundamenteel is gewijzigd. Zo kunnen ouders en kinderen of andere erfgenamen voortaan tijdens het leven een akkoord over het toekomstig nalatenschap treffen. Nog een voorbeeld: De rechten van de langst levende echtgenoot(e) worden meer in evenwicht gebracht met die van de kinderen.





Inkom is gratis. (CML)