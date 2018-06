Inbrekers aan de haal met 100 meter koper 21 juni 2018

02u57 0 Kontich Onbekenden zijn er in geslaagd om in te breken in het magazijn van het Kontichse filiaal van Easykit. Ze maakten een gat in een loods en bewogen zich voort door de spouwmuur om de bewegingssensoren van het alarmsysteem te omzeilen. Ze konden aan de haal gaan met werfmachines, cash geld uit de kassa en voor minstens honderd meter koperen buizen.

"Echte professionals", zucht filiaalhouder Pascal Vandenvelde. "Ze hebben zelfs één van onze buizensnijders gebruikt om het koper in stukken te snijden zodat ze het konden vervoeren. Want met buizen van vijf meter lang geraak je zomaar niet weg. Het machientje zelf hebben ze buiten laten liggen. Ook de manier waarop ze binnenkwamen, is op zijn minst ingenieus te noemen. Ze krulden de metalen platen van de loods open als een sardineblikje en bewogen zich door de spouwmuur door richting de toonzaal. Op een bepaald moment ging ons alarm wel af, zondagavond rond elf uur. Een bewakingsagent kwam ter plaatse maar vond niks. Maandag waren we gesloten dus dinsdagochtend zagen we de ravage pas."





Behalve de schade schat de winkelmanager dat er tot 5.000 euro aan materiaal gestolen is. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en de politie is met een onderzoek gestart. "We hebben geleerd dat ons alarmsysteem niet feilloos is en zullen investeren in betere veiligheidsmaatregelen met camerabewaking", besluit Vandenvelde.





Easykit ontwikkelt technieken voor particulieren zoals elektrische woninginstallaties, centrale verwarming en sanitaire leidingen. Het heeft negen filialen over heel het land. Het is de tweede keer dat er bij Easyfit werd ingebroken. (BSB)