Illegalen opgepakt met behulp van BIN-netwerk 18 augustus 2018

02u32 0 Kontich Inspecteurs van de politiezone Hekla hebben dankzij het alerte optreden van enkele leden van het BIN in de Reepekenslei een elftal illegalen kunnen oppakken.

Ze zijn allemaal ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. "We werden verwittigd door het bedrijf DHL aan Satenrozen dat ze illegalen hadden aangetroffen", vertelt een woordvoerster van de politiezone. "Een aantal van hen hebben we ter plaats kunnen tegenhouden, maar enkelen sloegen op de vlucht. We hebben het BIN verwittigd en hebben dankzij hun medewerking nog vier mensen kunnen aantreffen."





De immigranten verkeerden allemaal in goede gezondheid. Er waren ook enkele minderjarigen bij. Over de identiteit wil de politie geen uitspraken doen. Sofie Baeckemans, voorzitter van het BIN, is blij dat ze hebben kunnen helpen. "Het was dankzij het bericht dat ik een persoon herkende en de politie op de hoogte kon brengen. Ik hoop echt dat er in de toekomst nog meerdere buurtinformatienetwerken kunnen opgestart worden."





(VTT/CML)