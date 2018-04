Iedereen is welkom in buurthuis Den Alf 20 april 2018

In aanwezigheid van buurtbewoners en afgevaardigden van verenigingen opende gisterenavond burgemeester Bart Seldeslachts en OCMW-voorzitter Mia Wauters beiden N-VA, het buurthuis 'Den Alf' in Kontich-Kazerne.





Het buurthuis bevindt zich in het voormalige klooster van Kontich-Kazerne.





Voor de invulling zijn er nog geen concrete plannen. Wauters wil hier alle buurtbewoners en verenigingen bij betrekken en ook de gebruikers en de uitbaters van zaal en taverne Pronkenborg.





"De activiteitenlijst start met een beperkt aanbod en moet verder organisch groeien. Het moet een plek worden waar iedereen zich welkom voelt", aldus Wauters. (CML)