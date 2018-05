Huwelijksjubilarissen gehuldigd op gemeentehuis 31 mei 2018

Drie gouden, één diamanten en zelfs een platina echtpaar werden door het gemeentebestuur verwelkomd en gehuldigd. De viering vond plaats in cultuurkapel Altena. Schepen van Burgerzaken Marleen Van den Eynde had voor elk van hen enkele pittige anekdotes in petto. Lodewijk en Yvonne Rochtus- Hens, uit de Ooststatiestraat, werden gefeliciteerd voor hun platina (70 jaar gehuwd) huwelijk. De gelukwensen voor diamant gingen naar Joannes en Maria Jeurissen- Verbert uit de Kapelstraat. De gouden felicitaties waren er voor Vincentius en Nicole Van Hellemont- Gielen uit de Koningin Astridlaan, Ivo en Rita De Meyer- Martens uit de Witvrouwenveldstraat en voor Robert en Mariette Lommelen- Mees uit het Roosken.





Na het overhandigen van de geschenken en bloemen, werd de viering afgesloten met een babbel bij een gezellige receptie.





