Hulpbehoevenden kunnen steun zoeken op 'Helpper' 30 maart 2018

Hulpbehoevenden die op zoek zijn naar ondersteuning bij dagelijkse taken en buren die tegen een kleine vergoeding (9,80 euro per uur) graag willen helpen, kunnen zich eenvoudig registreren op www.helpper.be. De éénmalige inschrijvingskost bedraagt 10 euro. Helpper werd opgericht door François Gerard, nadat zijn vader getroffen werd door de spierziekte ALS.





De personen die hulp willen bieden aan hulpbehoevenden worden 'helppers' genoemd. 'Helppies' is de naam voor mensen die nood hebben aan hulp. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, gehandicapten, chronische zieken of drukbezette ouders.





"Helppers worden door het 'Helpper-team' grondig gescreend op hun identiteit, kwaliteiten, motivatie, achtergrond en ervaring. De helppie registreert zich online en omschrijft voor welke taken en op welke tijdstippen hij of zij ondersteuning wenst", legt François Gerard, oprichter van Helpper, uit.





Helpper richt zich op de dagelijkse taken die door de helppie niet meer zelfstandig kunnen uitgevoerd worden. Koken, boodschappen doen en het begeleiden bij verplaatsingen, zijn enkele voorbeelden.





"Helpper wil ook duurzame banden smeden tussen buren. Helpper besteedt veel aandacht aan het vinden van de juiste match tussen helppie en helpper, zodat er een echte vertrouwensband ontstaat tussen beiden." (CML)