Hobbybrouwer brengt na Joske en Lily nu ook Lewis op de markt Marc Ceulemans

08 november 2018

10u45 0 Kontich Na het succesrijke bier Joske en Lily dat nog volop gepromoot wordt, brengt hobbybrouwer Patrick Volders (59) met Lewis zijn derde bier op de markt. Dat brouwde hij speciaal in het vooruitzicht van de komende feestdagen.

Lewis is een donker bier met vier graan- en hopsoorten. Net zoals Joske en Lily bedraagt het alcoholgehalte 8,5 procent.

“Ik heb zes pogingen moeten ondernemen om tot een fris donker bier te komen. Sommige donkere bieren geven een plakkerig gevoel in de mond, maar bij Lewis is dit zeker niet het geval. Bierkenners die Lewis proefden, zeiden dat je het kan vergelijken met een Gouden Carolus. En dat wil toch wat zeggen dat Lewis vergelijkbaar is met één van de beste bieren van de wereld”, zegt een trotse Patrick.

Volders kreeg de passie van het bierbrouwen te pakken toen hij in de ondertussen verdwenen brouwerij Maes werkte. Om promotie te kunnen maken kreeg Patrick een opleiding in Gent. Daarvoor moest hij vier jaar lang elke zondag naar de Arteveldestad rijden.

“Ik werkte 13 jaar op de brouwerij en was daar de verantwoordelijke voor de ‘lagerkelder’, waar het bier op smaak wordt gebracht. Eerst heb je het brouwproces, vervolgens het gisten en ten slotte wordt het gelagerd. Dat wil zeggen dat telkens vooraleer het bier de deur uitgaat, ik samen met de brouwmeester moest proeven. Dat was heel leerzaam voor mij. Zo heb ik de verschillende smaken leren kennen. Of ik dan dronken werd? Dat viel nogal mee. Het is te zeggen: in de zomer wel meer dan in de winter”, grapt Patrick.

Gewerkt als stukadoor

Door omstandigheden nam Patrick in 1992 ontslag bij brouwerij Maes. Maar hij kon meteen aan de slag bij familie als stukadoor, waar hij de stiel leerde voor hij bij Maes begon te werken.

Nu heeft Patrick, sedert 23 jaar samen met zijn zoon Jan, een eigen bedrijf in het bepleisteren van huizen, nadat het familiebedrijf stopte met activiteiten.

Vijf jaar geleden kreeg Patrick heimwee naar zijn vroegere passie. In zijn tuinhuisje richtte hij een soort labo in, waar hij begon te experimenteren.

“Toen ik klaar was met mijn eerste brouwsel, liet ik het proeven aan mijn zoon Jan. ‘Allé pa’, zei hij. ‘Da’s super lekker. Dat moet je toch op de markt brengen’. En zo werd Joske geboren”, zegt Patrick.

Intussen zijn er al 25.000 liter van Joske gebrouwen. Brouwerij Varenbroek uit Rumst zorgt voor de productie van grote hoeveelheden. Joske is nu ook al gekend tot aan de Belgische kust en in Nederland.

Lewis wordt op 10 december voorgesteld in ‘T hofke van Lachene’ in Rumst, waar horecamensen bierhandelaars en B&B-uitbaters het kunnen degusteren. Nadien is het verkrijgbaar bij verschillende bierhandelaars, zoals bij Laeremans in Kontich, AsterX in Rumst en bij de verdelers van Prik en Tik. Je zal het ook kunnen drinken in verschillende restaurant en cafés in de omgeving.

Meer info vind je op de website patrickvolders-bieren.be