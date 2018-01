Hier bouwt Het DansAteljee NIEUWE STUDIO TELT VIJF ZALEN IN RECREATIEZONE MEYLWEG MARC CEULEMANS

02u55 0 Foto De Freine Leen Bridts voert de eerstespadesteek uit met bravoure en elegantie. Kontich Het DansAteljee start maandag met de bouw van een nieuwe dansstudio in de recreatiezone aan de Meylweg in Kontich. Artistiek leidster en initiatiefneemster Leen Bridts gaf daar gisteren symbolisch de eerste spadesteek. Het gebouw omvat vijf danszalen met aangepaste vloeren en ruime kleedkamers. De nieuwe dansstudio opent einde 2018.

Het huurcontract van het huidige pand aan de Pronkenbergstraat, waar Het DansAteljee zich negen jaar geleden vestigde, wordt niet meer verlengd. De grond aan de Meylweg werd reeds door de dansschool in 2015 gekocht. Het nieuwe complex kost 1,9 miljoen euro. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) komt met 354.322 euro over de brug. "Uiteraard zijn we daar heel blij mee en dankbaar voor", zegt Leen Bridts. Voor het resterende bedrag rekent Het DansAteljee op een doorgeeflening van de gemeente en een bedrag dat het dansatelier zelf kan investeren.





"In januari hopen we de onderhandelingen met de gemeente af te ronden. Voor ons is dit soort lening heel belangrijk omdat we als vzw zelf niet borg kunnen staan voor een lening bij de bank. Via een doorgeeflening zal de gemeente de borg voor zich nemen. Maar wij zijn echt wel van plan om nog minstens vijftien jaar het beste van onszelf te geven. Bijgevolg kunnen de leden van het gemeentebestuur op hun beide oren slapen", garandeert Leen.





Met de bouw van de nieuwe dansstudio kunnen de lessen uitgebreid worden. Zowel voor kinderen als adolescenten, beginners als gevorderden.





"We willen dit jaar al enkele workshops organiseren en als die succes hebben, gaan we ze volgend schooljaar als wekelijkse lessen inrichten. Gemotiveerde lesgevers uit de omgeving kunnen zich aanmelden. Ze sturen hun cv of een gemotiveerde mail naar leen@hetdansateljee.be."





RV Een toekomstbeeld van de dansstudio aan de Meylweg.

Sint-Jozef

Het DansAteljee werd in 2000 opgericht. Maar het vinden van een locatie verliep niet rimpelloos. "Wij hadden meteen al 150 leden en hoopten te kunnen starten in de sportzaal van het Sint-Jozefinstituut. Samen met de toenmalige burgemeester Jef Van Linden (CD&V) en schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld) konden we met de directie van de school onderhandelen, met een positieve afloop. We waren de eerste club die gebruik kon maken van de sporthal van het Sint-Jozefinstituut, dankzij de samenwerking met gemeente Kontich", vertelt Leen.





Het zeventiende dansjaar is nu halfweg. 529 dansers in zestig groepen zorgen wekelijks voor minstens 1.200 contacten.





Toekomstige dansers kunnen hun weg vinden in elf verschillende dansdisciplines. Van klassiek, funk, jazz, modern, hiphop, G-dans, breakdance, pilates, kleuterdansen tot pointes.





Het DansAteljee behaalde tal van nationale en internationale titels. Zo kreeg het in 2003 de titel van Ambassadeur in Vlaanderen voor moderne dans.