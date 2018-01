Het DansAteljee zoekt balletleerkracht 02u59 0

Voor de wekelijkse lessen tot half juni is Het DansAteljee op zoek naar een balletleerkracht voor een groep beginners tussen tien en zeventien jaar. De lessen vinden plaats op woensdagen vanaf 19.15 uur. Een combinatie met het geven van een uur pilates om 20.15 uur is mogelijk. Een uitbreiding van het aantal uren is mogelijk voor volgend schooljaar. Geïnteresseerden sturen hun cv of een mail naar Leen@hetdansateljee.be. (CML)