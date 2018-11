Het DansAteljee ‘coolste’ sportclub van de provincie Marc Ceulemans

18 november 2018

16u04 0

Het DansAteljee uit Kontich-Kazerne werd door Sport Vlaanderen en MNM uitgeroepen tot coolste sportclub van de provincie Antwerpen. De titel leverde de club 1.000 euro op.

Tijdens de maand van de sportclub, zochten Sport Vlaanderen en MNM naar de coolste sportclub van Vlaanderen. 273 verenigingen moesten met een filmpje van 1 minuut de jury van hun talenten overtuigen.

“Toen wij de naam van Het DansAteljee op de radio hoorden, ontstond er een vreugde-uitbarsting bij onze leden. We zijn dan wel niet de coolste sportvereniging van Vlaanderen. Maar met deze titel zijn we wel best tevreden. De centjes werden al goed besteed voor de inrichting van onze nieuwe studio aan de Meylweg, die zo goed als klaar is. In het filmpje legden we de nadruk op de goede sfeer en ambiance die er binnen onze club heerst, niet alleen bij onze leden maar ook bij de mama’s en de papa’s van de kinderen”, zegt een trotse leider Leen Bridts.

