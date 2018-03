Het DansAteljee blinkt uit op het BK Jazzdans 06 maart 2018

Met groepschoreo's behaalde Het DansAteljee al meerdere nationale en internationale titels, maar dit jaar mikken ze ook op solo - en duo-choreografieën.





Dat bleek een grandioos idee, want al meteen werd er geweldig goed gescoord. Eerder dit jaar konden ze zich in verschillende competities al kwalificeren met heel wat podiumplaatsen. Dit was niet anders op het Belgisch kampioenschap. Roos Jacobs had de dag voor de competitie bij de jeugdbeweging in een nagel getrapt. Ze nam toch deel aan het BK. Ondanks de pijn beet ze door en behaalde ze toch nog goud. Op de foto op de bovenste rij (van links naar rechts): Flore Verstraeten, Marjolein Boey, Lien Plaum en Sam Van Brussel. Op de onderste rij: Roos en Iris Jacobs.











(CML)