Herdenkingskapel voor overleden hondjes 08 mei 2018

Naast de sterretjesweide voor ongeboren kinderen, heeft de gemeente nu ook een herdenkingskapel voor overleden dieren. De kapel bevindt zich op de site van het hondenhotel Urok & Dreams, aan het Waarloosveld, 42/B in Waarloos/Kontich.





Schepen Van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde huldigde zondag op 'Woefkesdag' de kapel officieel in. Diaken Herman Jacobs zorgde voor de inzegening.





Ronald de Coninck, uitbater van het hotel Urok & Dreams, is de bedenker van het initiatief. "Wij worden dikwijls geconfronteerd met het groot verdriet van eigenaars van overleden hond(jes). Voor vele baasjes was hun dier het enige wat ze in hun leven hadden. Daarom vonden wij het noodzakelijk om een kapel als herdenkingsplaats te voorzien", zegt Ronald de Coninck.





In de kapel is het mogelijk om een kaarsje te branden. Het is voorzien dat er later nog naamplaatjes komen van de overleden dieren. Meer info over Urok & Dreams op de website urokshof.be/Hondenpension. (CML)