Herberg ‘In de Fortuin’ wordt gerestaureerd en krijgt nieuwe uitbater Marc Ceulemans

17 januari 2019

12u00 0 Kontich Eind februari gaat de bekende herberg ‘In de Fortuin’, pal in het centrum van Kontich, voor onbepaalde tijd dicht. Eigenaar brouwerij Maes heeft het huurcontract met de huidige uitbater Geert Jacobs niet verlengd en wil het eeuwenoude pand eerst en vooral restaureren.

“De plannen over de toekomst van het gebouw zijn volop in ontwikkeling. Over enkele maanden zullen die alvast concreter zijn. Zeker is dat er op de locatie opnieuw een horecazaak komt. Op dat gebied kan ik de klanten en de inwoners van Kontich zeker gerust stellen. Of de gevel behoort tot het beschermd dorpsgezicht? Dat is voor ons nog niet duidelijk. De mensen mogen gerust zijn: het zal opnieuw een mooie zaak worden”, aldus Sebastiaan De Meester, Corporate Affairs Manager bij de NV Brouwerijen Alken-Maes Brasseries.

Daarmee worden de geruchten de kop ingedrukt dat de vertrouwde en ideaal gelegen herberg voorgoed uit het dorpsbeeld van Kontich zal verdwijnen. De erfgoedraad zal zich moeten buigen over de gevel van het pand om na te gaan of hij behoort tot het gemeentelijk erfgoed.

Volgens de toponymie van Kontich en Lint heeft topograaf Robert Van Passen ontdekt dat er al in 1666 sprake was van de herberg ‘Grote Fortuin’.

“De Fortuin was eeuwenlang een der vele afspanningen waar de diligence van Antwerpen naar Mechelen en Brussel stopte, waar de paarden werden verwisseld, of waar ze konden rusten, eten en drinken. Paardenbegeleiders konden er overnachten en uiteraard ook reizigers en koetsiers, maar ook eten en drinken, aldus de Kon. Kring voor Heemkunde van Kontich.

Uitbater Geert Jacobs was wegens verblijf in het buitenland niet bereikbaar voor bijkomende commentaar.