Hemelwaterplan moet wateroverlast voorkomen

02u31 0 Kontich De gemeente gaf rioolbeheerder Water-link de opdracht om een hemelwaterplan op te maken. Dat moet er voor zorgen dat wateroverlast in wijken wordt voorkomen.

Investeringen in het rioleringsnetwerk en omgevingswerken kunnen bovendien optimaal afgestemd worden op toekomstige noden voor water.





Het plan bevat een inventaris van alle grachten in Kontich. Grachten die belangrijk zijn voor de correcte waterafvoer zijn opgesomd als grachten van algemeen belang. Het is de bedoeling dat de gemeente het beheer ervan kan overnemen. Er komt hierover een openbaar onderzoek.





Buffers

"In het hemelwaterplan worden de principes vastgelegd waaraan toekomstige projecten moeten aan voldoen. Zoals: Waar kan er buffering uitgebouwd worden? Waar kan er geloosd worden en welke ruimte rond de waterlopen moet zeker vrij blijven? Door de keuze te verankeren kunnen projecten en in de tijd gespreide maatregelen toch efficiënt uitgevoerd worden", klinkt het bij de dienst Milieu en Duurzaamheid.





