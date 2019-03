Harmonie Vrede en Vermaak brengt aperitiefconcert Marc Ceulemans

13 maart 2019

De koninklijke harmonie Vrede en Vermaak en het jeugdorkest pakken op zondag 17 maart om 11 uur uit met een aperitiefconcert. Onder leiding van Tanguy Aerts brengen ze eigen muziek. De muzikale opvoeringen vinden plaats in zaal Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 in Kontich. Inkomkaarten kosten 10 euro. Kinderen mogen binnen voor 5 euro. Je kan ze bestellen op het nummer 0495/40.08.13 of via de website www.vredeenvermaak.be.