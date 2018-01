Handelsvereniging VANK wil verjongen en uitbreiden 31 januari 2018

Handelsvereniging VANK met bijna 90 aangesloten handelszaken, wil haar bestuur uitbreiden met nieuwe en jonge kandidaten met ambitie. Volgens de statuten van de vzw zijn er in de loop van de maand mei bestuursverkiezingen. Elke handelaar en ondernemer, maar ook geïnteresseerde burgers met ambitie kunnen zich kandidaat stellen. "Willen we de toekomst van onze middenstandvereniging verzekeren, is het belangrijk dat er vooral jonge leden bijkomen. Ik ben ook niet meer van de jongsten", zegt voorzitter Oswald Vansintejan. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen met het sturen van een bericht op de website www.vankkontich.be of via e-mail naar oswald@vansintejan.be. (CML)