Handelsvereniging VANK start met WIN–project Marc Ceulemans

26 maart 2019

12u00 4

Het WIN-project kan je vergelijken met het BIN-project maar dan speciaal voor handelaars. WIN staat voor ‘Winkel Informatie Netwerk’ en bestaat uit de samenwerking tussen handelaars, politie en gemeentebestuur. Het kwam tot stand onder de impuls van Caroline Rolus, lid van de VANK en zaakvoerster van modeboetiek Buggy’s aan de Mechelsesteenweg.

Caroline vertelde hoe zij zelf slachtoffer is geworden van een winkeldiefstal. “Een klant knipte in het pashokje het label uit het kledingstuk. Ze kon zo de winkel verlaten zonder dat er een signaal afging. Maar zo slim was ze dan ook weer niet. Een tijd nadien kwam ze met dat kledingstuk opnieuw in de winkel, wat ik meteen opmerkte. Ik sprak haar daarop aan. Ze voelde haar betrapt en kon niet anders dan de koopwaar betalen”, prijst Caroline haar toch nog gelukkig.

Dat Caroline niet het enige slachtoffer is van een winkeldiefstal, bewijst de wisseltruc die ex-rijkswachter en politie-inspecteur Nico d’Hooghe aanhaalde. Het gaat over een handeling die plaatsvond in een winkel in Waarloos. Twee net geklede heren stapten de winkel binnen. Ze wilden hun koopwaar van 50 euro met een biljet van 500 euro betalen. Het biljet werd gescand en goed bevonden. De uitbater ging naar de kluis om wisselgeld te gaan halen. Aan de toog ontstond er dan discussie over het aantal terug te geven biljetten. De uitbater had er genoeg van en gaf het biljet van 500 euro terug en verzocht de beide heren de zaak te verlaten. Later werd duidelijk dat de daders er met 450 euro vandoor waren. Ze waren vingervlug. Nico die ondertussen secretaris is geworden van de VANK is ook co-coördinator van het WIN-project.

Het WIN-project geeft aan de handelaars een algemeen veiligheidsgevoel. De sociale controle wordt bevorderd en kan met één druk op de knop preventieve tips verspreiden. Er zijn al 25 handelslaars ingeschreven. Andere geïnteresseerde handelaars kunnen een e-mail met hun gegevens sturen naar: winkontich2550@gmail.com