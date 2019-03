Handelsvereniging VANK organiseert voor het eerst opendeurdagen bij 18 handelaars Marc Ceulemans

14 maart 2019

Het komende weekend van zaterdag 16 en zondag 17 maart is het opendeurdag bij 18 handelaars in het centrum van Kontich. Het is een nieuw initiatief dat komt van Gerd Van Weert van Lingerie Mussenburg, Molenstraat 21 en tevens de nieuwe ondervoorzitster van de handelsvereniging VANK.

Gerd vroeg zich af waarom niet met alle middenstanders samen een opendeurdag organiseren, terwijl dit vroeger op een individuele manier gebeurde. Gerd ondervond dat er bij de middenstand weinig samenhorigheid meer was. “Ik heb het lef gehad om ook de winkels binnen te stappen die geen lid waren van de VANK.

Dat leidde tot de aanwinst van twee leden bij onze vereniging.”, zegt Gerd trots. 18 winkeliers zetten de deuren op zaterdag open. Van die 14 handelaars kan je zelfs zondag tijdens hun sluitingsdag terecht om iets te kopen of een kijkje te nemen. Mogelijk komen er in het najaar ook algemene opendeurdagen. De deelnemende handelszaken vind je op www.vankkontich.be. Via www.vank.be ga je naar FB.