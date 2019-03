Handelsvereniging VANK heeft nieuw bestuur Marc Ceulemans

22 maart 2019

12u00 0 Kontich Na een zwalpende periode staat de handelsvereniging VANK, met meer dan 80 leden, opnieuw stevig op de sporen. Dat heeft de VANK te danken aan twee nieuwe gemotiveerde bestuursleden.

Ex-rijkswachter en politie-inspecteur Nico d’Hooghe heeft de zware taak van secretaris en een deel van het beheer van de financiën op zich genomen. Bij de boekhouding wordt hij nog geholpen door voormalig ondervoorzitter Marc Cools, die door omstandigheden een jaar gaat herbronnen.

Voorzitter Oswald Vansintejan kent Nico al geruime tijd. “Ik wist dat het een man was met vele capaciteiten. Toen ik hem zag tijdens een wielerwedstrijd, vroeg ik hem of hij ons niet wilde ondersteunen. Nico was bereid en vervulde al enkele jaren op vrijwillige basis met succes een aantal functies. Hij zorgde onder meer voor de verkeersmaatregelen die moesten genomen worden bij onze evenementen. Ik ben dan ook blij dat Nico nu officieel het secretariaat op zich heeft genomen”, zegt een tevreden voorzitter Vansintejan. Nico vervangt Guido Daelemans, die in de politiek stapte.

Gerd Van Weert van Lingerie Mussenburg werd de nieuwe ondervoorzitster. Dat Gerd gedreven is, getuigt haar nieuwe initiatief: het organiseren van gezamenlijke opendeurdagen bij de handelaars. Voortaan zal er ook met werkgroepen gewerkt worden. Elk evenement zal gestuurd worden door een team van 3 à 4 leden. Die gaan zorgen voor een goed verloop van de Paas- Valentijns- en Sint-Niklaasactie, de midzomerzondag en braderie.