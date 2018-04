Handelsvereniging beloont helpers tijdens paasevenement 10 april 2018

02u30 0

De handelsvereniging VANK beloonde een 30 - tal vrijwillige medewerkers als waardering voor hun inzet tijdens de paasworp voor een 430- tal kinderen. Zes vrijwilligers kropen in de huid van een paashaas, die er voor zorgden dat de kinderen bedeeld werden met voldoende paaseitjes en snoepspekken. De anderen zoals gemeente- en brandweerpersoneel en burgers zorgden voor logistieke steun voor een goed gecontroleerde organisatie.





Na het evenement dat meer dan 3 uur in beslag nam, werden het vrijwilligersteam verwacht in taverne 't Vierbunder aan de Mechelsesteenweg, waar ze aan tafel mochten voor een gezellige receptie. Ook een paasei mocht als geschenk niet ontbreken.





(CML)