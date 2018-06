Handelaars leveren boodschappen gratis aan huis 26 juni 2018

02u31 0 Kontich Een tiental handelaars uit Niel, Schelle, Hemiksem en Aartselaar biedt voortaan de mogelijkheid om hun producten gratis bij de klant thuis af te leveren. Daarvoor werken ze samen met het technologiebedrijf Beedrop.be.

Klanten van De Groentuin, Brouwerij De Klem, Van Loock Vishandel, Hoevewinkel Jamico, Dranken Volkswelvaart, Kazen Tim, Chocolaterie Soetkin, Soeprème, Slagerij De Vos-Van Brussel en Leonidas Aartselaar-Le Chocolat kunnen hun producten voortaan online bestellen en gratis thuis laten afleveren. De werkwijze is eenvoudig: je surft naar de website beedrop.be, plaatst je bestelling en betaalt ofwel online ofwel aan de Beedropkoerier. De koerier levert tweemaal per week en neemt desgewenst ook het leeggoed mee terug.





Geen gesleur

"Dit betekent dus het einde van urenlang boodschappen doen, parkeerproblemen, wachtrijen aan de kassa en gesleur met bakken drank", zegt zaakvoerder Stefan Van Overbeke van Beedrop.be.





"De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant. Ook als de klant niet thuis is op moment van leveren, is een oplossing voorzien. Ons systeem maakt het bovendien mogelijk om de vele pakketten gecombineerd bij de aanbieders op te halen en optimaal af te leveren. Hierdoor worden afstanden die moeten worden afgelegd tot een minimum beperkt, wat ook het milieu ten goede komt", zegt Van Overbeke.





Alle info is te vinden op de website www.beedrop.be. (BCOR)