Group-f voortaan marktleider in hotelschoonmaak Marc Ceulemanz

01 februari 2019

Met de overname van het schoonmaakbedrijf EW Belgium is Group-f Prins Boudewijnlaan 9 in Kontich, marktleider geworden in de sector hotelschoonmaak. Tot nu toe was dit de grootste overname van Group-f.

“Als gevolg van een strategische keuze nam EW Facility Services de beslissing om zich uit de Belgische markt terug te trekken. De Nederlandse groep vond in Group-f de geschikte partner om de Belgische tak van het bedrijf over te nemen. Dat de schoonmaakgroep Group-f met hoofdzetel in Kontich op zich al een sterke speler is en veel ervaring heeft in de hotelsector, gaven de doorslag bij de keuze van de overname”, zegt zaakvoerder Frank Hechtermans.

“We realiseerden onze grootste overname tot nog toe, zowel naar extra personeelsleden als naar omzet. Maar voor ons is het belangrijkste dat we de werkzekerheid van alle overgenomen medewerkers binnen Group-f verder kunnen garanderen. Ook de klanten gaan mee en kunnen op een kwaliteitsvolle dienstverlening blijven rekenen. De voor 2020 vooropgestelde jaaromzet van 50 miljoen euro ligt binnen handbereik. Ook de kaap van de 2.000 werknemers is nagenoeg bereikt”, onderlijnt zaakvoerder Frank Hechtermans. Meer info op www.group-f.be