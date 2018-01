Groot scherm voor WK in gemeentepark 26 januari 2018

Net zoals bij het EK zal je tijdens het WK in Rusland de voelbalwedstrijden van de Duivels kunnen volgen op een groot scherm in het gemeentepark in Kontich. Het scherm is al besteld bij een firma uit Waarloos. Schepen van Lokale Economie Marleen Van Den Eynde (N-VA) is samen met vijf horecazaken bezig met de voorbereidingen.





De uitzendingen van het EK waren een groot succes. Toen was het de handelsvereniging VANK die voor de organisatie zorgde. Maar door het immense werk moet de vereniging daarvoor passen. Wel zal de VANK het gemeentebestuur de nodige steun verlenen. (CML)