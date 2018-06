Groot scherm in gemeentepark 14 juni 2018

Vanaf vrijdag kunnen voetballiefhebbers de wedstrijden van de Duivels, andere belangrijke wedstrijden en de finales in het gemeentepark volgen op een groot scherm. Het gemeenbestuur krijgt steun uit de horeca. De cafés De Wipschutter, Chapo, Yara's, De Nachtegaal en traiteur Omnibus, zorgen voor eten en drinken.





Vrijdag om 20 uur start de wedstrijd Portugal - Spanje. België - Panama volgt op maandag om 17 uur en om 20 uur is er Tunesië - Engeland. Zaterdag 23 juni om 14 uur start België - Tunesië, om 17 uur Zuid - Korea Mexico en om 20 uur Duitsland - Zweden. Engeland - België wordt op donderdag 28 juni om 20 uur gespeeld.





Een dj zorgt voor een optimale sfeer. De inkom is gratis. (CML)