Groep-f neemt twee dienstenchequebedrijven over 31 augustus 2018

02u40 0 Kontich Groep-f het bedrijf dat vooral gespecialiseerd is in het verhuur van hoogtewerkers en het schoonmaken in bedrijven en bij particulieren met dienstencheques, heeft de voorbije maand twee schoonmaakbedrijven overgenomen in de Antwerpse regio.

Het gaat om 2A Cleaning in Kapellen met 26 werknemers en 'T Blinkt met 24 personeelsleden in Wilrijk. De hoofdzetel blijft in Kontich, Prins Boudewijnlaan, 9. Alle werknemers kunnen in dienst blijven. Group-f holding telt nu 1.550 personeelsleden.





Het Kapelse bedrijf gaat volledig op in het filiaal van Group-f aan de Kapelsesteenweg in Ekeren. Ook het personeel maakt mee de overstap. De focus in Ekeren ligt op poets- en huishoudhulp met dienstencheques voor particulieren.





'T Blinkt

Group-f rondde heel recent ook de overname van 'T Blinkt in Wilrijk af. Naast het aanbod van schoonmaakhulp met dienstencheques was hier ook een strijk-atelier. Om die service te behouden, opent Group-f een nieuw filiaal aan de Kruishofstraat 140c in Wilrijk, op nauwelijks 100 meter van waar 'T Blinkt gevestigd was. Ook het personeel verhuist mee.





"Het is onze ambitie om dit jaar met de 17 vestigingen verspreid over Vlaanderen een omzet van 38 miljoen euro te bereiken. In de toekomst willen we nog blijven groeien. In de eerste plaats door een eigen groei, maar ook door nieuwe overnames", beoogt CEO Frank Hechtermans.





(CML)