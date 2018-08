Gratis bouwadvies 10 augustus 2018

Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Wonen en Bouwen, geeft je persoonlijk en duurzaam advies over je (ver)bouwplannen. In ongeveer 50 minuten worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips over onder meer compactheid, materiaalgebruik, isolatie, en verwarmingssystemen. Het advies kan je verkrijgen tijdens de zitdagen die door Kamp C zijn gepland.





Die zijn 20 augustus in Kontich, 17 september in Lint, 15 oktober in Mortsel, 19 november in Aartselaar en 17 december in Boechout. Telkens op maandag. Meer info via: 014/27. 96.50. (CML)