Gore Van Moer lijstduwer Open Vld 12 juli 2018

Met Gregorius 'Gore' Van Moer (70) heeft Open Vld een dikke vis aan de haak geslagen als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Gore Van Moer is ondervoorzitter van de sportraad en voorzitter van wielerclub Steeds Vooraan. Hij organiseerde vorig weekend nog de Sint-Martinusprijs, een internationale vierdaagse wielerwedstrijd voor junioren. Verder is hij bij de eersten om hulp te bieden aan verenigingen die handen tekort hebben.





Hij groeide op in Waarloos als zoon van een plaatselijke bakker. Al snel bleek dat Gore een talentrijke wielrenner was. De liefde voor de fiets zorgde er voor dat Gore in 1993 voorzitter werd van de - toen noodlijdende - Kontichse wielerclub Steeds Vooraan.





"In de periode van 2000 tot 2012 heb ik Luc Abrams (lijsttrekker, red.) als een uitstekend schepen van Sport leren kennen. Hij werd een echte vriend. Toen Luc in 2012 naar de oppositiebanken verdween, was dat voor mij een zware opdoffer. Ik beloofde Luc dat hij op mijn steun kon blijven rekenen.Daarom heb ik geen ogenblik getwijfeld om op Lucs vraag in te gaan om Open Vld als lijstduwer te steunen", zegt Gore.





In 2016 liet huidig burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) in de krant optekenen dat hij Gore een dikke pluim zou willen geven omwille van zijn vrijwilligerswerk. (CML)