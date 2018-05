Gezin sluikstort 32 keer in 5 maanden 17 mei 2018

Een gezin uit Kontich kan door de lokale politie van Mechelen-Willebroek gelinkt worden aan minstens 32 sluikstortingen op vijf maanden tijd. De totale opruimingskosten worden geraamd rond de 7.500 euro





De uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen werden al sinds 2016 geconfronteerd met sluikstort langs de Blarenberglaan en de Baron Coppenslaan in Mechelen-Noord en Walem. De politie startte een onderzoek op. Onlangs kon het gezin uit Kontich geïdentificeerd worden als schuldige. "Telkens verliep het sluikstorten via hetzelfde patroon. Niet enkel ging het om dezelfde verpakking, ook producten en de warenhuizen waar ze deze hebben komen steeds terug", stelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Bij vijf stortingen werd er bewijsmateriaal aangetroffen. Dat bewijs bracht ons uiteindelijk bij het gezin in Kontich." Het gezin werd aangesproken maar het sluikstorten ging verder. De totale kost van de opruimingsacties door de stad wordt nu al geraamd op 7.500 euro. Verder zullen ze ook nog een boete moeten betalen van 3.840 euro. "Elke melding van sluikstorten wordt ernstig genomen. Onze mensen staan niet alleen in voor de vaststellingen maar voeren tevens onderzoek naar bewijslast in de 'rommel'. Een werkwijze die trouwens regelmatig positief resultaat kent", voegt de korpschef van de politiezone toe. (TVDZM)