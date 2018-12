Geslaagde benefiet voor gehandicapte Hans Marc Ceulemans

16 december 2018

14u24 3 Kontich Vrienden die zich verenigden onder de naam ‘ALL4Hans-crew’, hielden zaterdagnamiddag voor hun zwaar gehandicapte vriend Hans Verhoeven een tweede benefiet in zaal Het Half Diep in Kontich.

Hans (32) liep de zware handicap op in maart 2017 tijdens een verkeersongeval. Hij werd met zijn fiets aangereden door een bus voor personenvervoer.

De benefiet begon na de middag met een wedstrijd Vier op een Rij-spel, de geliefde bezigheid van Hans.

Om te kunnen deelnemen werd Hans met speciaal ziekenvervoer van het revalidatieziekenhuis Inkendaal uit Vlezenbeek naar Kontich gebracht. Hans voelde zich duidelijk ‘in zijn sas’ tijdens de spelen.

Hij geraakte tot in de halve finale. Jan De Wolf werd de winnaar. Hij won een etentje voor twee personen in huiskamerrestaurant Conblani. Jan schonk zijn prijs aan de ouders van Hans.

“De spaghetti-slag was een groot succes met 150 deelnemers. Het eten was heel lekker en werd geserveerd door streetfoodcatering finger-licking, die een speciale geste voor ons deed. Op het avondfeest was er iets minder volk dan vorig jaar. Maar toch hebben 200 mensen de barre koude getrotseerd en zorgden voor een leuke sfeer”, zegt woordvoerder Sander Augustus.

Het is voorzien dat Hans in januari verhuist van Inkendaal naar Sint-Katelijne Waver, waar hij zelfstandig gaat wonen.

“Daarvoor zullen we de centen goed kunnen gebruiken: om Hans woning degelijk in te richten en voor de opleg van een nieuwe gepersonaliseerde rolstoel. Die Hans nu heeft, is die van Inkendaal en moet hij ginder laten”, aldus Sander nog.

