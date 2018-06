Gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde (52) overleden 27 juni 2018

02u36 0 Kontich Maandagavond is vrij onverwacht gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde (52) in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA) overleden. Ze voerde al drie jaar een verbeten strijd tegen kanker.

"Vrijdag voelde ze zich niet goed. Ze vroeg om naar het UZA te gaan. Daar hebben de artsen nog een ingreep uitgevoerd. Maar die heeft niet mogen baten. Mijn echtgenote heeft gevochten als een leeuw en gaf nooit de moed op. We leefden van dag tot dag. Volgende week zou ze 53 worden. We hadden met de familie al wat voorbereid om haar verjaardag te vieren. Maar helaas, het heeft niet mogen zijn", zegt haar echtgenoot Wim.





Marleen was een overtuigd Vlaams nationaliste en was lid van het Vlaams Belang.





Leefmilieuspecialist

In 1999 werd ze verkozen tot Vlaams Parlementslid. Ze profileerde zich als dé leefmilieuspecialist van haar fractie. Ook het domein openbare werken lag haar nauw aan hart. Tot mei 2014 bleef ze Vlaams volksvertegenwoordiger. Nadien kwam ze niet meer op. Haar volle aandacht ging naar haar functie als gemeenteraadslid. Ze zat al sinds 1995 in de gemeenteraad. Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) kon het nieuws gisteren nog niet vatten. "Ik ben er niet goed van. Ik had deze middag (gisteren, red.) een ronk gehoord maar kon het niet geloven. Marleen heeft hard gewerkt in het Vlaams Parlement. Ze luisterde naar problemen van de mensen. Die trachtte ze op één of andere manier op te lossen, op een eerlijke manier. Het wegvallen van Marleen zal een gemis zijn voor heel de politiek van Kontich", zegt Bart Seldeslachts. Vandaag kan je een rouwregister tekenen in het tijdelijk gemeentehuis. Marleen Van den Eynde laat ook twee kinderen achter. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 30 juni om 12.45 uur in aula Chrysant in Wilrijk. (CML)