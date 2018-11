Gemeenteraad geeft groen licht voor gebruik veiligheidscamera’s Marc Ceulemans

21 november 2018

De politiezone Hekla kreeg van de gemeenteraad de toestemming om tijdelijk vaste en mobiele camera’s te gebruiken op het grondgebied van Kontich van Waarloos.

De politie wenst zichtbare en niet-zichtbare camera’s met ANPR-technologie (nummerplaatherkenning) te kunnen inzetten op elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen.

Verder wil de politie mobiele camera’s inzetten voor de handhaving en het herstel van de openbare orde. Onder meer voor het opsporen van voertuigen of personen, het beheer van massabijeenkomsten, de beveiliging van een politiegebouw en bij het uitvoeren van politieoperaties voor de veiligheid van eigen personeel.

Dorpslijst Sander is geen fan

“Dat Dorpslijst Sander zich als bestuurspartij onthouden heeft bij deze beslissing, is wel bizar”, meent burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

“Wij willen de toelating geven maar niet ongelimiteerd. We vragen een jaarlijkse evaluatie waarbij de politie over haar cameragebruik rapporteert en waarna de toelating, eventueel aangepast, kan worden verlengd”, klinkt het bij Dorpslijst Sander.

“De politie zijn onze veiligheidsspecialisten bij uitstek. Jammer dat Sander die niet vertrouwt. Natuurlijk is er een evaluatie. Die gebeurt nu twee keer per jaar door de politieraad waar schepen Joost Fillet (Dorpslijst Sander) lid van is. Bovendien heeft Sander de aankopen van de toestellen in de gemeente- en politieraad mee goedgekeurd” reageert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) vol onbegrip.