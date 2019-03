Gemeentebestuur en de handelsvereniging gestart met voorbereiding ‘paasactie’ Marc Ceulemans

28 maart 2019

Een aantal vrijwilligers van het lokaal bestuur en de handelsvereniging VANK zijn gestart met de voorbereiding van de jaarlijkse paasactie, op zaterdag 20 april. Daarmee willen beide organisaties honderden kinderen, maar ook volwassenen gelukkig maken.

De vrijwilligers en vaste medewerkers staken maar liefst 644.000 paasbonnen in 9.200 briefomslagen die aan elke familie in Kontich en Waarloos zullen bedeeld worden. Het was een werk van lange adem, gedurende twee dagen. Walter Van Rompaey van drukkerij JMW-printing, stelde zijn atelier hiervoor ter beschikking.

De Paasbonnen bestaan uit een 70-tal strookjes van VANK-leden. Ofwel maken ze gewoon reclame voor hun zaak. Of ze doen een geste voor hun klanten.

Om 15 uur start de gekende paasworp, die vorige jaren goed was voor enkele honderden deelnemende kinderen. De actie verloopt volgens leeftijdscategorieën. De allerkleinsten komen dus eerst aan de beurt. Samen met de Paashazen en/of met hun ouders gaan zij op zoek naar paaseitjes. Het is de kunst om op een bepaalde tijd zoveel mogelijk eitjes te rapen. De groteren en de ouders worden bediend door de Paashazen vanuit de ladderlift van de brandweer.