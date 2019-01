Gemeente zoekt jobstudenten Marc Ceulemans

31 januari 2019

12u00 0

Ben je minimum 16 jaar? Wil je graag aan de slag als jobstudent of monitor bij het lokaal bestuur van Kontich? Grijp dan nu je kans. Het gemeentebestuur Kontich is op zoek naar studenten als redder en poetshulp voor het zwembad, hoofdanimator voor de speelpleinwerking, speelplein- en wijkpleinanimator, begeleider grabbelpas- en swapactiviteiten, begeleider buitenschoolse kinderopvang, monitor sportkampen en jobstudent administratie jeugddienst.

Dit kan voor de krokus-, paas- of zomervakantie. Solliciteren voor één van deze functies kan via een mail naar personeel@kontich.be of voor meer info kan je bellen naar het nummer 03/450.78.53.