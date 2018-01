Gemeente zoekt jobstudenten tijdens schoolvakanties 02u37 0

Tijdens de schoolvakanties kan je als jobstudent aan de slag in de buitenschoolse kinderopvang, de bibliotheek, het sportcentrum of als animator voor de sportkampen, speelpleinwerking of creaweken. Je moet minstens 16 en voor sommige jobs 18 jaar zijn. De inschrijvingen lopen tot 31 januari. Om in aanmerking te komen dien je een inschrijvingsformulier invullen, dat je op de website www.kontich.be/vankantiejobs vindt. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de dienst waarvoor je gesolliciteerd hebt en wordt enkel gebruikt voor deze rubriek. Het gemeentebestuur beslist over de aanstelling van de jobstudenten. (CML)