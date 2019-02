Gemeente ziet voordelen in de overstap van Water-link naar Pidpa Marc Ceulemans

21 februari 2019

12u00

Het gemeentebestuur van Kontich besliste het beheer van zijn riolering volledig over te dragen aan de watermaatschappij Pidpa. Voordien werkte de gemeente samen met Water-link.

“De overstap moet leiden tot meer duidelijkheid voor de Kontichse burger, efficiënter bestuur en valt financieel voordeliger uit voor het gemeentebestuur. Financieel zetten we grote stappen vooruit door de overstap en de overdracht van de riolering, wat ons in staat stelt extra te investeren, zonder de belastingen te moeten verhogen. Maar dat is absoluut niet het enige voordeel”, legt schepen van Openbare werken Willem Wevers (N-VA) uit.

Decennia lang waren Pidpa en Water-Link actief in de gemeente als drinkwaterleveranciers. Sinds de overstap naar Pidpa voor drinkwater is deze maatschappij de enige drinkwaterleverancier en tegelijk rioolbeheerder in Kontich en Waarloos. Dat maakt het voor de burger en het bestuur duidelijker en overzichtelijker.

“De overstap is gepland op 1 juli. Samen met Pidpa willen we de komende jaren fors investeren opdat elke woning wordt aangesloten op het rioleringsnet. Voor 9 procent van de woningen is dat nog niet het geval. Daarnaast zullen we versleten rioleringsbuizen vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Zo willen we vechten tegen wateroverlast en voor een betere waterkwaliteit in onze waterlopen”, aldus Willem Wevers nog.