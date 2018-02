Gemeente wil 1 oplaadpunt per 10 parkeerplaatsen 08 februari 2018

02u33 0

Het gemeentebestuur (N-VA, Dorpslijst Sander) streeft naar 1 elektrisch oplaadpunt per 10 parkeerplaatsen. Dat zegt schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Willem Wevers (N-VA). Hij wil de bevolking motiveren om elektrisch te rijden.





De eerste oplaadpaal werd in 2015 geplaatst op de parking van sporthal De Nachtegaal. De Kapelstraat in Kontich-Kazerne en de Spoorwegstraat volgden met een laadpunt op het einde van 2017. Elk laadpunt heeft twee stopcontacten. "Maar de gemeente wil verder gaan", zegt schepen Wevers vastbesloten. "Dit jaar realiseren we samen met Eandis nog 2 extra laadpalen. Een in Waarloos, op de schuine insteekparkings aan het Berkenhof. De andere komt op het Sint-Martinusplein in Kontich-Centrum."





Voortaan worden er laadpalen voorzien bij wegenwerken. "Bij de laatste reeks vergunningen voor wegenwerken, werden per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt als voorwaarde opgelegd", aldus Willem Wevers. Het gaat om de Beemdenlaan, de Schoolstraat, de Nieuwstraat en de Schuttershofstraat.





Tegen het einde van 2018 staan er 9 laadpalen op het openbaar domein in Kontich.





"Hierdoor willen wij onze inwoners overtuigen om elektrisch te rijden. Dat kan als de gemeente hiervoor de noodzakelijke infrastructuur voorziet. Je moet ergens beginnen. Maar ik twijfel er niet aan dat de volgende bestuursmeerderheid dit werk zal verder zetten", hoopt Wevers vurig. (CML)