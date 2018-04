Gemeente stelt erfgoedborden voor 23 april 2018

De gemeente heeft gisteren op Erfgoeddag tien informatieborden voorgesteld tijdens de nieuwe erfgoedwandeling. "Al in 2012 bestond het idee om in de gemeente erfgoedborden te plaatsen. Maar ik droomde ervan om eerst een erfgoedraad op te richten vooraleer de borden te plaatsen. Het bleek een supergoed idee om er niet alleen ambtenaren bij te betrekken, maar ook burgers. Daarom heeft het veel langer geduurd. Maar ik ben alle medewerkers zeer dankbaar", sprak burgemeester Bart Seldeslachts.





Spoorwegstation

De nieuwe erfgoedwandeling loopt via de historische gebouwen. Ze is 3 km lang en duurt ongeveer drie kwartier als je aan elk bord even stopt om de tekst te lezen die verwijst naar de historiek van het gebouw. Het oud-gemeentehuis is het vertrekpunt. Het bord bevindt rechts naast het gebouw. Ook aan het spoorwegstation werd er een bord geplaatst. Het doet terugdenken aan 'de ramp van Kontich'. Het was de ergste treinramp ooit die plaats vond in 1908, met 41 doden en 340 gewonden. Meer info bij Karen Van de Velde, secretaris van de erfgoedraad te bereiken via e-mail karen.van.de.velde@kontich.be of op tel. nr. 03/450.78.39. (CML)