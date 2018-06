Gemeente stapt over naar PIDPA: "Waterfactuur daalt met 10 procent" 15 juni 2018

02u52 0 Kontich Mits goedkeuring van de gemeenteraad maandag stapt de gemeente Kontich voor de watervoorziening over van Water-Link naar PIDPA.

"De overstap gaat in op 1 januari 2019. De drinkwaterfactuur voor de bevolking daalt bijna met 10 procent. De kwaliteit van het water blijft dezelfde. Het enige verschil is de naam die verandert. De overschakeling verloopt voor iedereen automatisch", zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA).





1,3 miljoen euro bonus

"Ook de gemeente vaart er wel bij. De verkoop van de aandelen van Water-Link levert 636.000 euro op, terwijl de aankoop van de PIDPA-aandelen minder dan 500 euro kost. Bovendien zal PIDPA ons in één keer een vergoeding betalen voor zeven jaar dat we met hen willen samenwerken, voor 755.000 euro in totaal. Daardoor begint de volgende bestuursmeerderheid met een bonus van 1,3 miljoen euro. Zo kan er meer geïnvesteerd worden en kan de schuld verder afgebouwd worden, zonder de belastingen te verhogen", aldus Willem Wevers. (CML)