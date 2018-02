Gemeente sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie 14 februari 2018

Om zwerfvuil te bannen besliste het schepencollege (N-VA, Dorpslijst Sander) om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dit is een coalitie van verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die er naar streeft om statiegeld in te voeren via de Vlaamse overheid, op blikjes en plasticverpakkingen. 36 Vlaamse steden en gemeenten hebben zich al aangesloten.





Ondanks verscheidene initiatieven en inspanningen kampt de gemeente Kontich nog met zwerfvuil. "Zo zijn er vrijwilligers die specifieke straten in het oog houden en ook scholen helpen mee. Via ons subsidiereglement moedigen we jeugd- en sportverenigingen aan om zwerfvuil te ruimen. Maar ondanks dit groter aantal zwerfvuilacties blijft het dweilen met de kraan open", zegt schepen van Milieu Wim Annaert (Dorpslijst Sander).





"Aangezien vuil meer vuil aantrekt, is het de beste strategie om het probleem bij de bron aan te pakken en statiegeld in te voeren", zegt Annaert. (CML)