Gemeente richt 'plaspunten' in 30 mei 2018

Het gemeentebestuur heeft op verschillende plaatsen in de gemeente plaspunten ingericht.





Het initiatief komt van OCMW- voorzitter Mia Wauters en schepen van Middenstand Marleen Van den Eynde (beiden N-VA).





Bij een gratis plaspunt kan iedere bezoeker tijdens de openingsuren van de zaak, gratis en zonder aankoopverplichting, gebruikmaken van het toilet.





Je kan ze herkennen aan de groene sticker op de deur of het raam van de handelszaak of openbaar gebouw. Een pictogram met een rolstoel in de sticker geeft aan dat het plaspunt ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.





"Hiermee tonen de handelaars hun warm hart en komen zij tegemoet aan de dringende nood van senioren, zwangere vrouwen en mensen met een beperking of een aandoening", beklemtonen de initiatiefnemers.





De lijst van de deelnemende (horeca)zaken, vind je op de website van de gemeente (www.kontich.be) (CML)