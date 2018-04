Gemeente organiseert Popraad 12 april 2018

02u29 0

Samen met 'Poppunt' organiseert de vrijetijdsdienst van de gemeente een eerste keer een Popraad in Kontich. Op woensdagavond 2 mei zijn alle geïnteresseerden welkom op de Popraad, die plaatsvindt om 20 uur in zaal Het Halfdiep.





Het doel van deze avond is om alle noden, wensen, dromen en ideeën te weten te komen zodat het gemeentebestuur kan werken aan een ijzersterk muziekbeleid.





Om de Popraad zo goed mogelijk op de muzikanten af te stemmen, wordt er aan de deelnemers gevraagd om een korte enquête in te vullen. Het formulier daarvan is te vinden op de website www.Kontich.be (CML)