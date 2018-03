Gemeente organiseert enquête sluipverkeer Beukendreef 02 maart 2018

Kontich Het gemeentebestuur organiseert een enquête bij de bewoners van de Beukendreef en de Bautersemstraat ten oosten van de N1 en de Kleine Meylweg.

De inwoners van de Beukendreef hadden een petitie gehouden waarin ze bezwaren uitten over het drukke verkeer en de hoge snelheid in de straten. Daarnaast gaan de bewoners gebukt onder sluipverkeer in de richting Hove. Autobestuurders willen de verkeerslichten op de gewestweg N1 omzeilen, waardoor ze slechts een beetje tijd winnen.





De vergadering met bewoners en gemeente, verliep heel constructief. "De bewoners stelden geen eisen, maar wilden graag weten of de wijk aanpassingen wilt en welke die eventueel moeten zijn", zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).





In overleg met de initiatiefnemers stelde de gemeente nu een enquêteformulier op. Op het formulier op papier of digitaal kunnen de bewoners een aantal keuzevragen die door het gemeentebestuur worden voorgesteld, aankruisen. De voorstellen zijn: 'niets doen', het invoeren van enkelrichting in de Beukendreef in de richting Bautersemstraat en Kleine Meylstraat, een knip in de Bautersemstraat door het plaatsen van paaltjes en de huidige enkelrichting omdraaien in de Bautersemstraat. Andere suggesties zijn ook mogelijk. Elk gezin kan één formulier invullen, dat uiterlijk op 31 maart moet binnen zijn. (CML)